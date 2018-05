Lycurgus strikt Held van Orion

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft Stijn Held vastgelegd voor de komende twee seizoenen. De spelverdeler komt over van concurrent Orion uit Doetinchem.

De 23-jarige Held was het afgelopen seizoen aanvoerder van Orion. Hij speelde de laatste drie seizoenen in Doetinchem en werd daar elk jaar tweede van Nederland achter Lycurgus. Hij won in 2017 wel de beker met Orion.

Landstede

Daarvoor kwam hij drie seizoenen uit voor Landstede Volleybal in Zwolle. Daar werd hij drie jaar op rij kampioen van Nederland. Daarnaast won hij twee keer de beker met Landstede (2014 en 2015).

Elf spelers

De selectie van Lycurgus bestaat nu uit elf spelers: Stijn Held, Sam Gortzak (spelverdeler), Geoffrey van Gent (diagonaal), Auke van de Kamp, Frits van Gestel, Pascal Hoogstra (passer-loper), Erik van der Schaaf (libero), Dennis Borst, Niels de Vries, Sander Scheper en Hossein Ghanbari (midden).

