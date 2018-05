Groningen is het meest cultureel van Nederland

Theater Geert Teis in Stadskanaal (Foto: Theatergeertteis.nl)

Er gaat niets Boven Groningen. De provincie Groningen heeft cultureel gezien het meeste te bieden van alle provincies.

Zeeland staat op de tweede plaats en Noord-Holland op de derde. Hekkensluiter is Flevoland.



Regionale cultuurindex

Die rangorde is te vinden in de nieuwe 'Atlas voor Gemeenten', die woensdagmiddag in Leeuwarden wordt gepresenteerd.

Deze regionale cultuurindex over gemeenten en provincies is samengesteld door onder andere de Boekmanstichting.

Gelet is op omvang en variëteit van het culturele aanbod aan de hand van twintig indicatoren op de gebieden podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.



Amsterdam als gemeente op één

Op de lijst van de vijftig bekeken gemeenten staat Amsterdam op één, gevolgd door Maastricht en Leeuwarden. Groningen staat op plek zeven.