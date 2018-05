Provincie legt geen geld neer voor WK wielrennen in 2020

De provincie Groningen gaat geen miljoenen uittrekken om het WK wielrennen in 2020 binnen te halen. Daardoor staat het wereldkampioenschap in Groningen en Drenthe op losse schroeven.

De Partij van de Arbeid heeft haar sleutelrol gebruikt en tegen het plan gestemd. Doordat ook de SP, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden geen 5,8 miljoen euro voor het WK wielrennen wilden vrijmaken, gaat de financiering niet door.

'Niet snel teleurgesteld, maar nu wel'

De PvdA had vandaag een doorslaggevende rol omdat ongeveer de helft van de Staten stelling had genomen tegen het kampioenschap, en de helft voor.

'Ik ben niet snel teleurgesteld in de gedeputeerde maar nu wel,' zegt fractievoorzitter Gert Engelkens van de PvdA. Hij vroeg gedeputeerde Patrick Brouns onder andere of een mogelijk begrotingstekort op conto van de provincie zou komen. 'Ik heb vijf vragen gesteld, maar geen antwoorden van de gedeputeerde gekregen. Alles afgewogen, zegt de PvdA: Nee.'

Uiteindelijk stemden 19 leden voor en 22 tegen.

Drenthe en gemeente Groningen willen wel

Eerder maakte Gedeputeerde Staten in Drenthe bekend haar deel van vijf miljoen euro te willen betalen. Ook daar moet de Provinciale Staten echter nog stemmen.

Wethouder Paul de Rook van gemeente Groningen gaf al aan dat hij ervoor voelt om één miljoen euro te financieren. Ook de gemeenteraad moet nog een oordeel over vellen over dat voorstel. In totaal is er 16 miljoen euro nodig voor het wielerevenement.

Onzeker

Door het besluit in de Provinciale Staten in Groningen, wordt het onzeker of de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands (Sccnn) wel voldoende geld kan binnenhalen om het WK wielrennen in 2020 in Groningen en Drente te organiseren.

Enthousiaste inspectie

Los van de financiering was het overigens nog niet bekend of het WK wielrennen ook daadwerkelijk naar Noord-Nederland zou komen. Zo is bijvoorbeeld ook Venetië in de race voor het kampioenschap. Wel is de wielerbond-delegatie na haar inspectie afgelopen dagen enthousiast over de mogelijke parkoersen in Groningen en Drenthe.

