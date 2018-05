Rondje Groningen: Illegale handel in Chinees eten

Een Groningse mop die viral gaat, borrelen in een bootje en een foute mobiele fotohut. Dat en meer in Rondje Groningen...

1) Groningse mop gaat het land over

Niet te missen: de schunnige Grunnegse grap van de stamtoavellegende 'Jopke Biemolt' maakt ondertussen flinke sier op Dumpert.

2) Illegale handel in Chinees

Komt er een maaltijdrel op Zernike? Volgens de Ukrant wordt groot gehandeld in Chinees eten. 'Verkopers voorzien honderden studenten van een 'echte' Chinese maaltijd, die ze kunnen bestellen via WeChat, de Chinese versie van WhatsApp. De verkopers hebben geen vergunning maar wel een enorm klantenbestand.'

3) Hoe moet de opvolger van Poppema eruit zien?

Nog een interessant verhaal van de Ukrant: hoe moet de opvolger va RUG-bestuurder Sibrand Poppema, die zijn Yantai-droom zag knappen, eruit zien?

4) Borrelen in een bootje

Bijzonder: er zijn in Groningen acht verschillende manieren om te borrelen op een bootje (buiten je eigen sloepje dan), schrijft De Smaak van Stad.

5) Routechecker

Check, check, dubbelcheck...

6) Voor Bram is het een feestdag

Hans Alders stapt op als Nationaal Coördinator? Bram, zelfbenoemd opstandige Groninger, doopt het een feestdag.

7) Nieuwe logo in de mast

Bij de fonkelnieuwe gemeente Westerkwartier hangen de vlaggen ook uit. Andere reden: zo tonen ze haar nieuwe gemeentelogo.

8) 'Fries subsidiegeld verdampt in Groningen'

Schrijft stadsblog Sikkom, vanwege een door 'Culturele Hoofdstad Leeuwarden' fors gesubsidieerde tentoonstelling die naar Groningen is verplaatst... waar vervolgens (bijna) niemand op afkomt.

9) Maaien

De N361 blijft een heet hangijzer. Na bericht over aanpassingen aan de weg, klaagden enkele mensen ook over het hoge gras. Nog geen 48 uur later is de provincie al aan het maaien. Topwerk!

10) Mobiele fotohut

Tja....

