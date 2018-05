Fietspad tussen Baflo en Mensingeweer wordt 'springschans'

Is het een fietspad of een springschans voor crossfietsen? Op het fietspad tussen Baflo en Mensingeweer zijn twee betonplaten omhoog gaan staan.

De platen zijn door het warme weer uitgezet. 'We zijn wel een beetje verrast', vertelt Henk Dijkstra van de gemeente Winsum. Het fietspad is in 2015 aangelegd. 'We laten het eerst zoals het is en we hopen dat het afzakt', vervolgt Dijkstra.

Beton eruit

Volgens hem is er wel definitieve schade. 'Over een strook van tien meter moet het beton eruit', zegt hij. 'En als we het hele fietspad gaan inspecteren, komen er vast nog wel meer plekken tevoorschijn.'

Duizenden euro's

Het fietspad is drie kilometer lang. Dijkstra: 'Ik ben geen expert, maar dit gaat meer dan een paar duizend euro kosten'. Het fietspad is aangelegd in opdracht van de provincie, maar de gemeente Winsum heeft het overgenomen. 'De eigenaar zal moeten betalen', denkt Dijkstra.

De gemeente Winsum heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst.