Ja, die Boeing hoort zo laag over te vliegen

Zie jij woensdagavond rond half acht een Boeing 737-800 laag overvliegen? Geen zorgen. Het gaat om de 'belevingsvlucht' van Lelystad Airport.

Het toestel met vluchtnummer HV051 vliegt op vierduizend meter hoogte over een deel van onze provincie. Het doel is om mensen te laten horen wat hen te wachten staat als de nieuwe vliegroutes van en naar Airport Lelystad in gebruik worden genomen. Op sommige plaatsen wordt het geluid gemeten.

Om 19:31 uur bij stad Groningen

Als alles volgens schema verloopt, vertrekt de Boeing om 19:11 uur uit Lelystad. Via Friesland komt het toestel bij Opende onze provincie binnen. Het vliegt dan over Doezum, Grootegast, Aduard, Bedum en Ten Boer naar de stad Groningen. Daar komt het toestel om 19:31 uur op een hoogte van vierduizend meter over. Via Eelde verlaat de Boeing onze provincie.

Live volgen

De vlucht is live te volgen via Belevingsvlucht.nl en via Flightradar24. Ook de app van Flightradar24 kan gebruikt worden om de vlucht te volgen.

Onweer

Mochten er flinke onweersbuien worden verwacht, dan kan de belevingsvlucht worden afgeblazen.

