Mop van stamtoavellegende 'Jopke Biemolt' gaat viraal door Dumpert

'Dat ik dit op mien ol dag nog mitmoaken mag'. Stamtoavellegende Jaap Bijmolt kan er de grap wel van inzien. Hij gaat sinds dinsdag viraal op internet dankzij de filmpjessite Dumpert.nl.

Die heeft een stukje uit een reportage van Expeditie Grunnen van eind maart geknipt. In die reportage, die werd gemaakt tijdens de jubileumuitzending van de Stamtoavel bij de Noordmannen op zondagmorgen, vertelt Jaap Bijmolt nog een keer een ouderwetse mop.

300.000 views

De mop die natuurlijk over Groningers en Friezen gaat, is inmiddels al meer dan 300.000 keer bekeken.

Jop zat dinsdag in zijn stamkroeg in Wagenborgen toen bekend werd dat de mop Dumpert.nl had gehaald. De hele kroeg zat op de telefoon om bij te houden hoe vaak het fimpje van Jop bekeken werd.

'Grunniger vertelt mop'

Dumpert.NL kondigt het filmpje aan met de mededeling 'Grunniger vertelt mop. Als je 'm kunt verstaan is ie best goed'.

Op het filmpje met oer-Groninger humor wordt massaal gereageerd. Een aantal reaguurders vertalen de mop voor mensen, die 'm niet kunnen verstaan.

Anderen reageren zelf met humor:

Achterstevoren teruggeluisterd, dat gaat prima, enige jammere is dat je dan gelijk de grap hoort.

Het Groningse alfabet is wel mooi.

A mejong B mejong C mejong enz

Ik als naar Groningen & Drenthe geëmigreerde rasrotterdammert kon dit zonder moeite verstoan. Tis wat, ja.

Het leuke van mensen die een mop vertellen, is dat ze al een dusdanige mimiek hebben dat je automatisch al gaat lachen. Dat heeft zo'n Rene vd Gijp ook met zn prethoofd. Lachen voordat je de mop gehoord hebt,



Ik vind deze vent echt een stuk grappiger dan Van der Gijp

Veel dierbaarder...

Jaap Bijmolt zelf blijft nuchter onder het succes op zijn oude dag. Hij postte op zijn facebookpagina een foto van zijn kleindochter. 'Misschien mooi al die berichten van mijn moppentapperij maar dit is veel mij dierbaarder...'

Lees ook:

- Expeditie Grunnen: Nog één keer moppentappen

- Typetjes Edwin Evers gebruikten grappen van De Stamtoavel