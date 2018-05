Gaat provincie betalen voor WK wielrennen? Het kan nog alle kanten op

Het is een aantal uren voor het debat in Provinciale Staten nog altijd niet duidelijk of de miljoenen voor het WK wielrennen op tafel komen.

In de coalitie heeft gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) nog geen groot draagvlak voor het plan kunnen creëren. De provincie wordt gevraagd 5,8 miljoen euro bij te dragen aan het evenement.

Verdeeld

Maar coalitiepartij SP is tegen, en bij coalitiepartner ChristenUnie is geworsteld met het plan. Aanvankelijk waren er twee Statenleden voor en twee tegen, maar de fractie stemt naar verwachting toch in. Bij GroenLinks zullen twee Statenleden voor het WK wielrennen stemmen, en een tegen. Het CDA en D66 zijn enthousiaster over het plan.

Dat maakt de stemming pal voor het debat spannend. Aangezien er bij de Partij van de Arbeid twee Statenleden afwezig zijn (Brunie Batterman en Dominique de Haas), kan het nog alle kanten op.

Sleutelrol voor PvdA

Duidelijk is dat de Partij van de Arbeid een sleutelrol heeft. Met een duidelijk 'nee' van SP, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en één GroenLinks-Statenlid, zijn er minstens 18 Statenleden tegen het plan. Met een 'ja' van CDA, D66, VVD, ChristenUnie en twee Statenleden van GroenLinks zijn er 19 Statenleden voor het plan.

De sociaal-democraten zijn er nog niet uit, laat fractievoorman Gert Engelkes weten.

'We hebben nog een aantal vragen aan het college', vertelt hij. 'Je zult dan zien of we voor of tegen gaan stemmen.'

Positieve kanten benadrukken

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) liet in de commissie eerder weten dat hij vooral de positieve effecten van het WK wielrennen wil benadrukken. Wel liet hij weten oog te hebben voor de financiële risico's.

