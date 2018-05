Steeds meer Parkinson-patiënten: kliniek breidt uit

De Parkinsonkliniek in Groningen heeft het aantal bedden verdubbeld. Dat is nodig omdat het aantal patiënten met de Ziekte van Parkinson en de vraag naar de specialistische zorg ervan stijgt.

De kliniek is een samenwerking van de Zorggroep Groningen, het Martiniziekenhuis en het UMCG.

Veilig naar huis terug

'Binnen de Parkinsonkliniek helpen we mensen beter om te gaan met hun ziekte zodat ze zichzelf kunnen redden en veilig terug kunnen naar huis', vertelt verpleegkundig consulent Parkinson Thea de Haan van de Zorggroep Groningen.

Therapieën

Tijdens het verblijf in de kliniek volgt de patiënt verschillende therapieën. Daarbij is aandacht voor onder meer medicijngebruik. Ook de familie en verzorgers worden bij de therapie betrokken. In totaal zijn er nu zestien bedden in de kliniek.

Bij de ziekte Parkinson sterven zenuwcellen in het centraal zenuwsstelsel langzaam af. Dat leidt in de eerste plaats tot stoornissen in de beweging.

