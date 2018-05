Busje rijdt zwanenfamilie aan: 'Vreselijk wat er is gebeurd'

Een zwanenfamilie loopt over straat. Plots komt er een busje aangereden die pardoes de familie van de sokken rijdt. Taxichauffeur Freddie filmt net het geheel en schreeuwt het van ongeloof uit.

Het gevolg van de aanrijding: twee kleine zwaantjes overleven het niet. En op sociale media wordt heftig gereageerd op de beelden die op Facebook zijn geplaatst.

Dit is er gebeurd

De taxichauffeur rijdt dinsdagmiddag in de wijk Lewenborg als hij de zwanenfamilie op straat ziet lopen. Hij rijdt een tijdje achter de familie en filmt het aandoenlijke geheel.

Bij een kruispunt komt er een huurbusje aangereden. Deze rijdt pardoes over de familie heen. Freddie ziet het gebeuren en schreeuwt er een paar krachttermen uit.

Volgens de ongelukkige filmer is het busje daarna gestopt, maar reed het ook weer door.

De toegesnelde dierenambulance moet helaas constateren dat twee jonge zwanen het niet overleefd hebben, een derde is lichtgewond maar kan door.

Overgeplaatst naar Leekstermeer

Volgens Susan van der Woude van de dierenambulance is het te verklaren dat de zwanen op straat liepen: 'Er zijn te veel zwanen in de wijk en te weinig vijvers. Dan worden ze continu verdreven en gaan de straat op.'

De dierenverzorgster gaat daarom na het incident op zoek naar de zwanenfamilie en treft deze weer op straat. Daarom wordt in onderling overleg besloten de zwanen over te plaatsen.

'We hebben ze met drie mensen gevangen', legt Van der Woude uit. 'Daarna hebben we ze overgeplaatst naar het Leekstermeer. Daar hebben ze de ruimte.'

Filmpje op Facebook

Freddie plaatste het filmpje dinsdagmiddag op Facebook en de reacties zijn fel. Dit is toch gewoon ziek? en dit gaat opzettelijk of wat een idioot achter het stuur.

'We vinden het vreselijk wat er is gebeurd', zegt Freddie zijn vrouw. 'En als je naar de reacties kijkt velen met ons.' Ook worden Freddie en zijn vrouw door verschillende media benaderd.

Politie onderzoekt

De politie heeft de video ook gekregen en gaat via het verhuurbedrijf de bestuurders achterhalen. Daarna worden ze uitgenodigd voor een gesprek over het voorval waarbij ze de toedracht ook aan kunnen geven.

'Als er opzet in het spel is, dan maken we proces verbaal op', zegt woordvoerder Ron Reinds.

Daarnaast doet de politie de oproep om 'ons het onderzoek te laten doen'. Dit omdat het verhuurbedrijf inmiddels veel negatieve reacties heeft gekregen.

Update

Stuur Autoverhuur, waar de bus van gehuurd is, laat weten het vooral ten zeerste te betreuren en er afstand van te nemen. 'Wij hebben contact met de politie en gaan er vanuit dat zij kordaat zullen optreden.'

Het autoverhuurbedrijf zegt dat de bus dinsdag is ingeleverd en dat er vandaag een andere klant in rijdt.