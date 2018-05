Meer patiënten naar Martini Ziekenhuis, bestuur wil uitbreiden

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat de komende jaren uitbreiden om de groeiende stroom patiënten te kunnen helpen. Dat zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra bij de publicatie van de jaarcijfers.

Het Martini Ziekenhuis hielp bijna vijf procent meer patiënten. Dit komt deels doordat het UMCG vooral specialistische zorg verleent en daarom steeds vaker patiënten doorstuurt naar het Martini.

Uitbreiding

De groei leidde vorig jaar wel tot capaciteitsproblemen in de vorm van wachtlijsten voor patiënten. Maar het ziekenhuis verdiende ook ruim dertien miljoen euro, waarvan acht miljoen een eenmalige meevaller was.

Dankzij die miljoenen in de plus kan het ziekenhuis nog dit jaar uitbreiden met tenminste drie extra operatiekamers. Het aantal behandelkamers op de spoedeisende hulp gaat van 16 naar 24. De capaciteit voor CT en MRI-scans wordt ook vergroot, evenals de beddencapaciteit.

Bottleneck

Feenstra verwacht dat de groei de komende jaren zal aanhouden. Hij ziet als voornaamste bottleneck de schaarste aan ziekenhuispersoneel, zowel aan specialisten als aan lager gekwalificeerd personeel. Hij hoopt dat de opleidingscapaciteit in Noord-Nederland voor verpleegkundigen wordt uitgebreid. Daarnaast pleit Feenstra ervoor om personeel flexibel in te zetten in verschillende ziekenhuizen.

Lees ook:

- Martini Ziekenhuis tegen medewerkers: 'Bedankt voor je tomeloze inzet!'

- Martini Ziekenhuis heeft nieuwe afdeling voor mensen met herseninfarct