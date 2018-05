Lopend Vuur: Ik voel me veilig op een zebrapad

Maandag werden in Den Haag twee oudere voetgangers op een zebrapad door een auto geschept. Als gevolg daarvan overleden ze.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de aandacht voor zebrapaden onder weggebruikers aan het verslappen.

Te vaak rijden automobilisten gewoon door bij een zebrapad, stelt VVN. Ook al staan er misschien mensen te wachten om over te steken. De verkeersorganisatie vindt dat er meer gehandhaafd moet worden op doorrijders bij zebrapaden. Zijn we nog wel veilig op een zebrapad?

Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Wat is nou echt een gevaarlijk zebrapad? En rijd jij in principe door bij een zebrapad, of rem je juist preventief af? Praat mee op onze facebookpagina, stem op Instagram of via 050 3188 288.

Niet bang voor onweer

Gisteren peilden we of je bang bent voor onweer. Liefst 5109 personen stemden. Daarvan is 35 procent bang voor onweer.