Kinderen krijgen inenting tegen dodelijke Meningokok

Baby's krijgen sinds deze maand vaccinatie tegen meningokok type W. Dat is een levensgevaarlijke bacterie waaraan in Nederland dit jaar elf mensen zijn overleden.

Bij de GGD in Groningen maken ze zich nog geen grote zorgen over de bacterie Meningokok type W. 'Voorzover bekend zijn er in Groningen geen gevallen bekend', zegt GGD-arts Bert Wolters.

'We zien in Nederland sinds 2015 wel een stijging van het aantal besmettingen met het gevaarlijke type W. Vandaar dat de RIVM heeft besloten baby's te vaccineren'.

Oudere kinderen komen later

Volgens Wolters worden in een later stadium ook oudere kinderen ingeënt tegen de Meningokok. 'We zien bijvoorbeeld dat inentingen tegen de meningokok bacterie met het type C goed werken. Dat verwachten we ook bij deze variant...'

Symptomen van een besmetting met het meningokokbacterie type W zijn plotselinge hoge koorts, sufheid, misselijkheid, diarree en of een stijve nek.

Lees ook:

- Groningse zwangere vrouwen krijgen kinkhoestvaccin aangeboden

- Geen grootschalige inentingen meer in sporthallen en kerken