Hans Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat is zojuist in Den Haag bekendgemaakt.

Hans Alders begon precies drie jaar geleden met zijn klus als NCG. In die rol was hij, met een dienst van ruim honderd ambtenaren, verantwoordelijk voor zowel de schadeafhandeling als de eventuele versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Hij was aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Oliemannetje

Alders fungeerde als 'oliemannetje' tussen de toenmalige Dialoogtafel waarin bewoners, instellingen, ondernemers en overheden uit het aardbevingsgebied vertegenwoordigd waren, en het ministerie van Economische Zaken en de NAM.

Taaie dossiers

Onder de regie van Alders werd weliswaar veel overlegd tussen rijk, provincie en alle betrokken partijen, maar bleken de dossiers schade-afhandeling en versterking bijzonder taai. Zo liggen er nog altijd zesduizend 'oude' schades die niet zijn afgehandeld en ook zo'n honderd complexe schadegevallen die veel individuele onderhandelingen vergen. Ook de versterkingsoperatie gaat veel trager dan aangekondigd. Alders wilde duizenden huizen per jaar laten versterken. Dat zijn er tot nu toe nog geen duizend.

Ook is er veel kritiek op het langdurige proces rond een nieuw schadeprotocol. Dat heeft meer dan een jaar geduurd.

Het vertrouwen in het gebied in NCG Hans Alders was niet erg groot. Zo werd in meerdere gemeenteraden sterk getwijfeld aan zijn rol. Ook in Provinciale Staten was veel kritiek op hem.

