Nog 15 oorlogsvliegers vermist in Groningen

In onze provincie liggen nog zes vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog met stoffelijke overschotten van gesneuvelde piloten en bemanningsleden.

Dat blijkt uit gegevens van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. CDA en Christenunie in de Tweede Kamer willen dat er een nationaal bergingsprogramma komt om de laatste vliegtuigwrakken uit de Nederlandse bodem te halen en de gesneuvelde piloten te bergen. Omdat dat 'recht doet aan de soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid.'

Zware dobber

Berging van de vliegtuigen die volgens de database in de Groninger bodem zitten zal een zware dobber worden. Drie van de zes wrakken, twee Amerikaanse en een Britse bommenwerper liggen in de Dollard.

Van deze bemanningen worden nog vier Amerikanen en vier Polen, die voor de Britse luchtmacht vlogen, vermist. Vorig jaar is er een uitgebreide zoektocht gehouden naar het wrak van een van de Amerikaanse bommenwerpers maar die bleek spoorloos verdwenen. Er werden alleen een paar kogelhulzen en een stuk ijzer terug gevonden.

Vijf mensen in het wrak

Ergens in het Lauwersmeer moet nog een Britse Wellington bommenwerper liggen die in de nacht van 1 december 1941 werd neergeschoten. Van de zes bemanningsleden, oorlogsvrijwilligers uit Nieuw-Zeeland, is er maar eentje terug gevonden.

De overige vijf zitten vermoedelijk nog in het wrak. Het probleem is dat niemand weet waar het wrak ligt. Duikers hebben er vaak naar gezocht maar vermoedelijk is het te diep in de modder weggezakt om nog te lokaliseren.

Parachute

Volgens de database van de Studiegroep Luchtoorlog 1940- 1945 worden er ook nog twee Duitse vliegers vermist. Eentje zou in een wrak zitten van een toestel dat op 29 november 1943 neergestort in de omgeving van Oostwold bij Leek.

Het andere wrak betreft de Focke Wulf 190-D die op 24 februari 1945 neergestort is, net buiten de Stad Groningen in de gemeente Bedum. De piloot, Gerhard Kroll staat op de lijst van vermisten maar volgens overlevering is deze met zijn parachute uit het toestel gesprongen en geland op de muur van het Joodse kerkhof in Selwerd.

Flink in de papieren

De kosten voor een eventuele berging komen grotendeels voor rekening van de gemeente op wiens grondgebied het wrak ligt. De rijksoverheid vergoedt maar 70 procent van die kosten die vaak flink in de papieren lopen.

CDA en ChristenUnie willen nu dat de Rijksoverheid het heft in handen neemt en voor 2020, wanneer we 75 jaar bevrijding vieren, alle wrakken geborgen en alle doden begraven zijn.

Binnenkort praat de Tweede Kamer over het voorstel.

