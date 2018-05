Opstappen Alders: politiek heeft begrip, maar wil ook spoeddebat

De politieke reacties op het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) komen binnen.

Er is begrip, maar er is ook een spoeddebat aangevraagd. En hoe nu verder?

Begrip

De Groninger gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) snapt het besluit. 'Het was een man die hard werkte voor Groningen, maar ook wel eens kritiek kreeg. Hij zat in een moeilijk pakket. Maar dit is uiteindelijk toch wel een heftige en dramatische beslissing'

'Het proces verloopt niet goed', concludeert Eikenaar ook. 'Hoe het nu verder moet, dat moeten we zo snel mogelijk met de regio bepalen. Ook hoe het signaal richting Den Haag moet zijn. Daar moeten we het eerst onderling over hebben.'

Bodembeweging: Kennis en inzicht verloren

'Laat het opstappen van Alders een duidelijk signaal zijn naar Den Haag, zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

'Door dat besluit kon Alders afspraken die hij had gemaakt met bewoners niet meer nakomen. Dat maakte hem onterecht tot de kwade genius.'

Hoewel Schorren het besluit van Alders begrijpelijk vindt, noemt hij zijn opstappen tegelijkertijd ook 'een groot verlies voor de regio'. 'Er gaat een enorme hoeveelheid kennis en inzicht verloren. Wat dat betreft hebben we er nu een probleem bij: hoe wordt de versterkingsoperatie nu geleid?'

Spoeddebat

SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd over de ontstane situatie na het vertrek van Alders.

Ook Henk Nijboer (PvdA) wil in debat met Wiebes. 'Het opstappen van Hans Alders is helaas een bevestiging dat Wiebes de afspraken met de regio niet nakomt, inwoners in grote onzekerheid laat en zelfs hun rechten schendt', aldus Nijboer.

'De VVD zegt altijd 'afspraak is afspraak', maar dat geldt blijkbaar niet voor de bewoners met schade die al een toezegging over herstel of versteviging hebben gehad. Wiebes moet eindelijk naar de inwoners en burgemeesters luisteren en nakomen wat is afgesproken.'

Appingedam

Burgemeester Ann Wietze Hiemstra van Appingedam snapt de beslissing van Alders. 'De redenering van Alders en daarmee ook het besluit om weg te gaan is begrijpelijk. Gelet op alle schuivende panelen, de keuzes in Den Haag en daarmee de enorme dynamiek op dit dossier werd het een bijna onmogelijke opgave. Als je dan ook nog gedwongen wordt om dingen te doen die je niet voor jezelf kunt verantwoorden is opstappen welhaast onvermijdelijk'.

Hiemstra vindt dat de regio zich snel moet beraden hoe het nu verder moet: 'Een ding is zeker: dit besluit leidt tot nog grotere onzekerheid voor veel inwoners in ons gebied. En dat kunnen we juist nu niet gebruiken'.

Lees ook:

- Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen

- Wiebes over opstappen Alders: 'Nieuwe fase, nieuwe verhoudingen'