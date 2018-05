Schrijver-muzikant Meindert Talma genomineerd voor de Halewijnprijs

Schrijver en muzikant Meindert Talma uit Noordhorn is met zijn boek 'Je denkt dat het komt' genomineerd voor de Halewijnprijs 2018.

De Halewijnprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan auteurs die al voorbij hun debuut zijn maar bij het grote publiek nog niet bekend zijn. Tommy Wieringa en Arthur Japin zijn eerdere winnaars van de prijs.

Zes genomineerden

In totaal zijn zes schrijvers genomineerd. Onder hen ook oud-RTV Noord-medewerker Mathijs Deen. Die is genomineerd voor zijn boek 'Over Oude Wegen' over de wegen die de Europeanen in het verleden bewandelden.