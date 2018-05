Veilig oversteken op een zebrapad? 'Ik voel mij absoluut niet veilig'

Oversteken bij een zebrapad hoort veilig te zijn. Maar is het dat wel? Nee, zegt het overgrote deel van de stemmers op onze stelling vandaag.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) deed een oproep om strenger te controleren op automobilisten die niet stoppen voor een zebra. En die controles zijn niet overbodig, volgens de stemmers op ons Lopend Vuur.

Ruzie

'In Groningen stad voel ik mij absoluut niet veilig als ik een zebrapad oversteek. Toch loop ik gewoon door, zodat fietsers en auto's flink moeten remmen. Anders kan ik net zo goed op mijn werk overnachten', schrijft Chantal Arends op onze Facebookpagina.

Harriët de Vries zegt: 'Laast had ik nog ruzie met een vrouw in een auto die mij uitschold omdat ik doorliep op een zebrapad. Volgens haar had ze voorrang omdat ze geen haaientanden had en op een voorrangsweg reed. Ik zeg: inleveren dat rijbewijs.'

Voetganger zijn is geen vrijbrief om zonder te kijken op te lopen Willem van der Paard

'Laat mobieltje in de broekzak'

Maar een zebrapad is geen vrijbrief om blindelings de weg op te lopen, vindt een deel van de lezers. ' Ik vind dat mensen die over willen steken ook moeten uitkijken. Maarja, je hebt er altijd van die mensen bij die gewoon bam, in een keer oplopen en verwachten dat de automobilisten boven op de rem gaan', vindt Simone Brouwer.

Ook Willem van der Paard denkt er zo over. 'Ik voel mij veilig op het zebrapad, in weerwil van de vele ongelukken. Wel vind ik dat het 'voetganger zijn' geen vrijbrief is om zonder te kijken op te lopen. Laat dat mobieltje maar even in de broekzak.'

Gevaarlijke oversteek

Toch denkt het merendeel (zo'n tachtig procent van de momenteel ruim 2300 stemmers) er anders over. Die voelt zich niet veilig op een zebrapad. Zoals Lucie Oosting: 'In Hoogezand, bij het winkelcentrum de Hooge Meeren, hebben we zelf een verkeerslicht erbij en nog knallen er genoeg door... gevaarlijke oversteek!'

Voorrang krijg je en neem je niet Abel Bakker

Josine de Olde schrijft: 'Ik leer mijn kinderen om te wachten met oversteken tot de auto stil staat en dat ze nóóit moeten denken dat auto's wel zullen stoppen.'

Abel Bakker concludeert: 'Een zebrapad is slechts een hulpmiddel. Voorrang krijg je en neem je niet omdat je denkt veilig te kunnen oversteken. Het blijft uitkijken.'

