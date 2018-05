Nieuwe studieplek voor studenten Hanzehogeschool: het Groninger Forum

Studenten van de Hanzehogeschool kunnen na de opening in het Groninger Forum terecht om te studeren. De school heeft in het gebouw in hartje binnenstad honderden studieplekken gereserveerd.

Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool gaat het om een aanvulling op het aantal studieplekken die zich nu her in de stad bevinden.

Vanwege weren uit Universiteitsbibliotheek

Het gaat om honderden studieplekken, waarvan honderddzeventig stilteplekken. Volgens Pijlman is er onder studenten grote behoefte aan dergelijke studieplekken. Het Forum kwam in beeld nadat Hanzehogeschoolstudenten werden geweerd uit de Universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld in tentamenperioden.

'We zijn niet zelf zo van het weren'

Pijlman: 'We hebben lang met het Forum gesproken over de mogelijkheden en we zijn blij dat het rond is.'

Volgens Pijlman kunnen ook studenten van de universiteit terecht op de studieplekken: 'We zijn niet zo van het weren van studenten van andere opleidingen.'

Bij de stilteplekken wordt toezicht gehouden, zodat het er ook echt stil is, zegt Pijlman. Op die andere plekken mag wat ruis zijn.

