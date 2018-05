Politie rolt twee hennepkwekerijen op

De opgerolde hennepkwekerij in Finsterwolde (Foto: 112Groningen)

De politie heeft woensdag twee hennepkwekerijen opgerold in Finsterwolde en Beerta.

De politie deed dit naar aanleiding van anonieme tips. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de eerste inval plaatsvond in een woning aan de Torenstraat in Beerta. In deze woning waren 190 hennepplanten aanwezig.

In de middag deed de politie een instap in een woning aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde. Hier werden 60 hennepplanten aangetroffen.

De politie heeft enkele personen verhoord. Ook heeft een speciaal team de panden ontruimd. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en kan verder niet meer informatie geven.