Coalitiepartij D66: minister moet uitleggen waarom versterking niet is geregeld

Voor D66 is het glashelder dat de NAM geen enkele rol meer mag spelen in de vraag hoe een huis versterkt wordt. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken moet uitleggen waarom dat nog steeds niet is geregeld.

Dat zegt D66-kamerlid Rob Jetten over de chaos die is ontstaan in de versterkingsoperatie, nadat minister Wiebes die operatie in de ijskast heeft gezet en nationaal coördinator Hans Alders daarom is opgestapt.

Opvallend is dat D66 samen met de partij van Wiebes, de VVD in de regering zit.

Samenwerking en snelle duidelijkheid

'Ik maak me ernstig zorgen over de vastgelopen gesprekken tussen het Rijk en Groningen. Groningers zijn geholpen bij samenwerking en snelle duidelijkheid over de versterking van hun huizen. D66 wil dat onveilige huizen worden aangepakt, waarbij de bewoners zelf de regie krijgen', aldus Jetten.

Een voorstel hierover van D66 werd eerder door de Tweede Kamer aangenomen.