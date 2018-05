Drie nieuwe opleidingen op Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool begint in september met drie nieuwe opleidingen. Het gaat om masters op het gebied van enegietransitie, data-analyse en bedrijfskunde.

Jan Been Verslaggever

De opleidingen Energy for Society, Data Science for Life Science en Interdisciplinary Professional komen er op verzoek van onder meer het UMCG vertelt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool.

Samenwerken

Energy for Society leidt mensen op om bijvoorbeeld overheden en corporaties te helpen bij energietransitie. Data Science for Life Science komt er op verzoek van het UMCG. Volgens Pijlman is daar een grote behoefte aan mensen die medische data analyseren voor artsen.

Interdisciplinary Professional is een bedrijfskundige opleiding. Daar worden mensen geschoold die bedrijven gaan helpen om oplossingen te zoeken door het laten samenwerken van verschillende disciplines.

Opleidingen zijn praktijkgericht



Pijlman: 'Wij zetten zelf geen opleidingen op. We beginnen pas met een opleiding als daar vanuit bedrijven of instellingen om wordt gevraagd omdat daar behoefte aan is. De opleidingen zijn op de praktijk gericht en ze moeten er meteen iets aan hebben.'

Volgens Pijlman is de inschrijving voor de drie masters inmiddels begonnen. Op 1 september wordt er gestart.

