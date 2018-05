'Je moet niet vanuit emotie reageren, maar dit is even zuur'

Uit pure frustratie over de gang van zaken in Den Haag, besloot NCG Hans Alders om op te stappen. En de provincie wil geen 5,8 miljoen beschikbaar stellen voor het WK wielrennen. Gelukkig zorgt stamtoavellegende Jaap Bijmolt nog voor een vrolijke noot. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Alders stapt op

Komende vrijdag zou hij precies drie jaar in dienst zijn. Maar zover kwam het niet. Woensdag stapte Hans Alders op als Nationaal Coördinator Groningen. 'Het is een bestuurlijke puinhoop en de verliezers ervan wonen in onze provincie', concludeert verslaggever Goos de Boer.

2. Provincie zegt 'nee' tegen WK wielrennen

'Ik ben op z'n zachtst gezegd erg teleurgesteld.' Renate Groenewold zet zich al sinds 2014 in om het WK wielrennen naar Noord-Nederland te halen. Woensdagmiddag bleek dat een meerderheid van Provinciale Staten in Groningen de financiële risico's te groot vindt en daarom geen geld beschikbaar stelt. 'Dit is even zuur', aldus Groenewold, die de strijd nog niet wil opgeven.

3. Donar sluit 'bijzonder seizoen' af met landstitel

Het was een lang, maar bijzonder seizoen voor Donar. Inclusief oefenwedstrijden speelden ze 77 duels. Daarin was historisch Europees succes, de grootste play-off zege ooit en de derde landstitel op rij. Een terugblik...

4. Expeditie Juttersgeluk

Op het wad bij Termunterzijl waren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het jutten om zo de Nederlandse kust schoon te maken. Expeditie Juttersgeluk. 'Als je iets vindt waar je niet naar op zoek was, maar waar je wel heel blij van wordt. Dat is juttersgeluk.'

5. Stamtoavel gaat viral

De grappen van de Stamtoavel zijn in onze provincie een begrip. Maar nu verovert stamtoavellegende Jaap Bijmolt het internet. Dumpert plaatste een filmpje, dat inmiddels meer dan 350.000 keer werd bekeken. Zelf blijft Jaap er nuchter onder. 'Dumpert? Ik wist niet eens wat het was.'

Bekijk Noord Vandaag bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.