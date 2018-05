De Hanzehogeschool Groningen blijft groeien, dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van de Hbo-instelling. Aan de hogeschool studeren inmiddels ruim 29.000 studenten, dat zijn er zo'n twaalfhonderd meer dan in 2016.

Groei

Ook het aantal medewerkers groeide in een jaar tijd van 3280 naar 3323. Tevens weten ook buitenlandse studenten de Hanzehogeschool te vinden. Op dit moment volgen 2430 studenten uit andere landen er een opleiding, terwijl dat in 2016 nog 2260 waren.

Het aantal uitwisselingsstudenten uit andere landen groeide licht naar bijna 670, terwijl steeds meer Nederlandse studenten op uitwisseling gaan naar het buitenland. Dat aantal groeide van 660 naar 730.

Begrotingstekort van 3,3 miljoen euro

Wel kampt de Hanzehogeschool met een begrotingstekort van 3,3 miljoen euro. Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman was daar rekening mee gehouden. 'Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door de late financiering van nieuwe opleiding, stijgende salarissen en hogere pensioenkosten.'

Zorgen maak Pijlman zich niet: 'Voor volgend jaar koersen wij af op een sluitende begroting en de jaren daarna zitten we weer in de plus.'

