Verhuurder 'zwanenbusje' bedreigd op Facebook? Dan komt de politie bij je langs

Het verhuurbedrijf van het busje dat een zwanenfamilie in de Groninger wijk Lewenborg heeft aangereden, wordt beledigd en bedreigd via social media.

'Dat is belachelijk! Zij werken mee, houden een goede administratie bij en zijn absoluut te goeder trouw!', schrijft de politie Noord-Nederland op haar Facebookpagina. 'Burgers die zomaar dit bedrijf op social media of elders beledigen of bedreigen zullen we bezoeken en verbaliseren. Dat is ook ons werk!', aldus de politie.

Twee dode zwaantjes

Taxichauffeur Freddie plaatste dinsdag een filmpje op Facebook, waarop te zien is dat de bestuurder van een huurbusje een zwanenfamilie van de sokken rijdt. Twee zwaantjes overleven dit niet. Op social media wordt heftig gereageerd op de beelden.

Let op: hier volgen beelden van de aanrijding



Bestuurder ondervragen

Veel mensen vragen de politie of ze het incident onderzoeken. 'Natuurlijk doen we dat, het is ons werk!', antwoordt de politie. 'We trekken het kenteken na, kwamen uit bij een autoverhuurbedrijf en via hen kwamen we uit bij de bestuurder. Die zullen we vragen naar wat daar zich heeft afgespeeld.'

Maar de politie maakt dus ook werk van de beledigingen en bedreigingen die zijn geuit aan het adres van de verhuurder van het busje.

