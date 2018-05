Stadjer verdacht van chantage met naaktfoto's

Twee Stadjers zijn aangehouden omdat ze een vrouw uit Amsterdam zouden hebben gechanteerd met naaktfoto's. Als ze niet betaalde, zouden haar foto's openbaar worden gemaakt.

Begin mei werd ingebroken in een woning in de wijk De Buitenhof in Groningen. Onder meer een computer van de vrouw werd gestolen, waarop de bewuste naaktfoto's stonden. Wat haar laptop in Groningen deed, is niet bekendgemaakt.

Openbaar maken

Een van de verdachten, een 32-jarige Stadjer, zocht vorige week contact met de vrouw via Facebook. Hij vertelde dat ze moest betalen, om te voorkomen dat de foto's openbaar werden gemaakt.

Deal

In overleg met de politie zei de vrouw dat ze zou betalen, in ruil voor de laptop. De overhandiging zou in Heerenveen plaatsvinden. Kort daarvoor stopte de politie de auto van de Groninger. Een 18-jarige Stadjer zat ook in de auto. Hij is ook aangehouden.

Bij een huiszoeking bij de 32-jarige man werd niets gevonden. Inmiddels zijn de mannen weer op vrije voeten. Het politieonderzoek loopt nog.