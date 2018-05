Deel dit artikel:











Donar wordt vanavond gehuldigd, live te volgen bij RTV Noord (Foto: RTVNoord/Karel-Jan Buurke)

De basketballers van Donar werden dinsdagavond voor de zevende keer nationaal kampioen. Vanavond worden de spelers en staf in het zonnetje gezet. De huldiging is niet, zoals de afgelopen twee jaar, op de Grote Markt, maar in MartiniPlaza.

'We hebben besloten om dit jaar niet naar de Grote Markt te gaan, maar om het feest te vieren daar waar we dit seizoen veel hoogtepunten hebben beleefd. De huldiging én het feest zullen plaatsvinden in ons eigen MartiniPlaza, het huis van Donar', liet de club eerder al weten. Live bij RTV Noord Het programma begint om 20:00 uur. RTV Noord zendt de huldiging live uit via de website, app en Facebookpagina. Daarnaast houden we je op de hoogte via een liveblog. Lees ook: - De Grote Markt blijft leeg voor Donar

