Organisator WK wielrennen: 'Het is een hele zwarte dag' (update)

Organisator Eric Kersten van het WK Wielrennen 2020 denkt dat het WK wielrennen definitief van de baan is. 'We hebben twee aanvragen gedaan bij twee verschillende provincies. Als de ene niet mee zou doen, zou de andere ook niet meedoen', zegt hij.

Ook gedeputeerde Patrick Brouns is teleurgesteld. 'Ons college heeft het voorstel natuurlijk niet voor niets naar de Staten gestuurd. Wij denken dat het een geweldig evenement is, dat Nederland goed op de kaart had kunnen zetten, zowel in Nederland als internationaal, en een stevige economische stimulans had kunnen geven.'

'Hele zwarte dag'

'Het is een hele zwarte dag voor ons, maar ik denk nog meer voor het noorden. De afgelopen weken zijn we heel veel in het noorden geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar trotsheid gevoeld in het noorden', zegt organisator Kersten.

'We waren op routes waar we werden aangesproken door mensen. Iedereen zei: dat zou toch fantastisch zijn als het hierheen zou komen! Nu is dus besloten dat dat niet gaat gebeuren. Dat is super zonde', zegt Kersten.

'Met verbazing geluisterd naar debatten'

Op de vraag of de politiek volgens hem niet heeft geluisterd naar de wensen van het volk, zegt Kersten: 'Wij zijn een evenementenorganisatie. Ik ben niet van de politiek. We hebben de hele dag op de tribune gezeten en soms met verbazing geluisterd naar de debatten.'

'Maar dat is politiek, blijkbaar. Ik ga ervan uit dat ook politieke partijen contact hebben met achterban. Wij hebben in ieder geval andere signalen gekregen. Maar natuurlijk is er altijd een reden om nee te zeggen.'

Nieuwe poging?

'Ik weet het niet, dat voelt nu niet zo. Het was een unieke kans. Normaal gesproken is er een open bieding, waarbij meerdere landen een bid kunnen doen, in afwachting van de keuze van de UCI.. We waren zo eerst in de race voor 2023', vervolgt Kersten

'Toen kregen we vanuit de politiek juist te horen dat 2023 'te ver weg' zou zijn. De UCI vroeg toen of we het voor 2020 wilden oppakken. Het is super zonde dat de politiek dat niet heeft gedaan', besluit Kersten.

Sleutelrol PvdA

De sleutelrol in de Staten lag bij de PvdA. Op de vraag aan Brouns of hij de PvdA heeft geprobeerd te overtuigen, voorafgaand aan het debat, zegt hij: 'Wij hebben transparant alle informatie met elkaar gedeeld. Ik heb alle vragen die er lagen beantwoord.'

'Uiteindelijk moet elke partij daarin zijn eigen afweging maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik enkel de afweging dat het risico te groot is, wel een erg magere afweging vind in het totaal van wat hier voor lag', besluit Brouns.

Beraden op hoe nu verder

De Groninger wethouder Paul de Rook zegt in een eerste reactie dat hij het besluit 'ontzettend jammer' vindt. 'We hadden de intentie om het te steumen, omdat het in ons fiets- en gezondheidsbeleid past en hele grote kansen biedt om Noord-Nederland op de kaart te zetten.'

'Maar Provinciale Staten heeft haar eigen afweging gemaakt. Nu moeten we de komende dagen gaan beraden met andere overheden die dit ook zouden steunen, hoe we nu verder moeten', besluit De Rook.

Lees ook:

- Provincie legt geen geld neer voor WK wielrennen in 2020

- 'Delegatie wielerbond superenthousiast na bekijken parkoersen WK'

- Miljoenen voor WK wielrennen nog geen gelopen race

- WK 2020: 'Provincie zal met banddikte voorsprong instemmen'

- Gemeente Groningen ziet wel brood in WK wielrennen

- Levert het WK wielrennen echt 22 miljoen op?