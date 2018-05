Deel dit artikel:











Kampioen Donar gehuldigd in MartiniPlaza Huldiging Donar (Foto: RTVNoord/Karel-Jan Buurke) De kampioensploeg gisteravond in Leiden (Foto: RTVNoord/Karel-Jan Buurke)

Donar veroverde dinsdagavond voor de derde keer op rij en voor de zevende keer in de geschiedenis van de club de landstitel. Na een lang seizoen met in totaal 77 wedstrijden op de teller wordt de selectie vanavond in Martiniplaza in het zonnetje gezet.

Op het podium De spelers en staf zijn één voor één op het podium geroepen en toegesproken door vrienden en familie, via videoboodschappen, en toegejuicht door de fans. Kijk de huldiging hieronder terug en lees updates in het liveblog.