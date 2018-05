Beginnende waterhoos waargenomen boven Paterswoldsemeer en Leekstermeer (update)

Boven het Paterswoldsemeer en het Leekstermeer was woensdagavond een beginnende waterhoos te zien. In metrologische termen wordt het een 'Tuba' genoemd, het beginstadium van een windhoos.

'Een windhoos of waterhoos kan ontstaan door onstabiliteit in de lucht. Als in de bovenlucht veel activiteit is, kan een windhoos ontstaan. Vooral boven water kan een waterhoos makkelijk ontstaan', legt weervrouw Harma Boer uit.

'Vooral in de zomer kan dit makkelijker ontstaan, omdat er veel temperatuurverschillen en hoge luchtvochtigheid is. Het is een wisselwerking van allerlei verschillende factoren. Het is wel heel moeilijk om te voorspellen wanneer zoiets voorkomt', besluit Boer.

Op de redactie van RTV Noord komen meerdere foto's binnen van het natuurfenomeen.



Foto: Jordi Haverdings / 112Groningen

Foto: Dennis Veninga