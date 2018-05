Deel dit artikel:











Mollema: 'Misschien kan Friesland de rol van Groningen overnemen' (Foto: Dion Kerckhoffs / DK Fotografie)

'Een WK in mijn achtertuin zou super zijn.' Dit zegt Bauke Mollema in een promotiefilmpje van het WK Wielrennen 2020 in Noord-Nederland. Voorlopig lijkt het erop dat hij over dik twee jaar niet kan uitblinken in z'n eigen omgeving.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Provinciale Staten van Groningen stemden woensdagmiddag tegen de financiele steun van bijna zes miljoen euro. 'Unieke kans voor Noord-Nederland' Mollema hoorde het nieuws terwijl hij op hoogtestage is ter voorbereiding op de Tour de France. 'Het is ontzettend jammer als het niet doorgaat. Een WK is een unieke kans voor Noord-Nederland. Wie weet kan de provincie Friesland erin betrokken worden in plaats van Groningen', zegt de Zuidhorner. Hoop Volgens de voorlopige tekeningen van het parcours voor de wegwedstrijd bij de profs zou Mollema zelfs door z'n geboorteplaats komen. Hij blijft hoop houden dat dat alsnog lukt. Maar dan zou er wat hem betreft wel wat moeten veranderen in het voortraject naar een dusdanig groot wielerevenement. 'Het zou een slechte zaak zijn als alle sportevenementen afhankelijk zijn van de overheid en de politiek. Ik vind dat het aan de organisatie is om te proberen dat op een andere manier in te vullen.' Lees ook: - Organisator WK wielrennen: 'Het is een hele zwarte dag' (update)

