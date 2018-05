GHHC kan zaterdag lijfsbehoud veilig stellen na zege in Rotterdam

De hockeysters van GHHC hebben woensdagavond een grote stap gezet richting lijfsbehoud in de hoofdklasse. Op eigen veld werd Rotterdam in de eerste wedstrijd van de play-outs met 2-4 verslagen.

1-0 in best-of-three

De ploeg die het eerst twee wedstrijden in deze best-of-three serie wint mag of in de hoofdklasse blijven, GHHC, of promoveert naar de hoofdklasse in het geval van Rotterdam.

Duel twee

Aanstaande zaterdag 2 juni kan GHHC op de eigen Harener Holt lijfsbehoud bewerkstelligen. Bij een zege is de ploeg zeker van nog een jaar hoofdklasse. Als Rotterdam wint volgt er een beslissingswedstrijd op zondag. De wedstrijd in Haren begint om 12.30 uur.

Achterstand bij rust

Het moest van ver komen bij de Groningers in Rotterdam. Bij rust stond GHHC met 2-1 achter. Klaartje de Bruin maakte in het tweede kwart de gelijkmaker, maar de thuisploeg ging toch met een voorsprong de rust in dankzij een treffer van Lisa van Baaren. Zij scoorde ook de eerste treffer namens de thuisploeg, al in de derde minuut.

GHHC herstelt de schade

Na de pauze kwam de ploeg van coach Marc Materek los. Eerst was het Willemijn Bos die beide teams weer op gelijke hoogte zette uit een benutte strafcorner. Noor Hakker tekende voor de belangrijke 2-3. In de slotfase liep GHHC nog uit naar 2-4 via Klaartje de Bruin die na een strafcorner de rebound intikte.

