Burgemeester: 'Meer politietoezicht nodig in Ter Apel'

Er moet meer politietoezicht komen in Ter Apel. Dat vindt waarnemend burgemeester Leendert Klaassen (CDA) van de gemeente Westerwolde.

Klaassen heeft afgelopen week gesproken met staatssecretaris Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid. Dat gesprek had hij samen met Jos Heijmans, de burgemeester van Weert. Ook in die gemeente is overlast van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.

Aantal extra agenten onduidelijk

Een precies aantal extra agenten heeft Klaassen niet paraat. 'Het is daar te vroeg voor. Ik ben meer gefocust op functionele inzet, dan op het aantal FTE's', zegt Klaassen erover.

Zomer

Behalve naar aanleiding van de steekpartij op 4 mei dit jaar is ook de zomer een aanleiding voor Klaassen om te vragen om meer politietoezicht. 'Er zijn nu meer mensen op straat, en dus is er meer toezicht nodig', verklaart Klaassen dat.

Cameratoezicht

Het cameratoezicht in Ter Apel is daarnaast ook verlengd. Dat toezicht zou er eerst voor een jaar zijn, maar de gemeente trekt er ook de komende tijd geld voor uit.

'Naar bewoners en ondernemers toe verhoogt dit het veiligheidsgevoel', zegt Klaassen. 'Bovendien is het zo dat de politie in specifieke gevallen na cameraregistratie tot vervolging over kan gaan.'

Brief aan Tweede Kamer

Volgens Klaassen is staatssecretaris Harbers zich bewust van de problemen in Ter Apel. De staatssecretaris stuurt er, volgens Klaassen, deze week een brief over naar de Tweede Kamer.

Lees ook:

- 'Meer toezicht, kortere aanrijtijd voor politie in Ter Apel'

- Steekincident bij supermarkt: 20-jarige jongen verwondt omstander (update)