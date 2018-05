'Toch liever Grote Markt, geweldige entourage in Plaza en mooi alternatief'

Wisselende reacties bij de supporters van Donar op de huldiging van hun favorieten in MartiniPlaza. Sommige fans vinden het leuk dat het een keer op een andere locatie werd gevierd, anderen geven toch de voorkeur aan de vertrouwde Grote Markt.

Grote Markt vs dit is perfect!

'Eerlijk gezegd toch de Grote Markt, daar kunnen veel meer mensen bij en in de buitenlucht dat vind ik toch beter,' zegt een jonge fan. Een andere supporter vindt het weer leuk dat het in Plaza is. 'Iedereen is zo bij elkaar, er is muziek...gewoon perfect.'

Slecht geluidsniveau

Een aanhanger gehuld in een karakteristiek blauw t-shirt baalt van het geluidsniveau in Plaza. 'Helaas zijn we dat wel gewend. Voor de rest, opzet prachtig en geweldige entourage zo.'

Mooi alternatief

'Beetje weinig supporters, maar misschien heeft dat ook wel te maken met de vele mooie basektbal momenten die we dit jaar gezien hebben. Ik vind dit een hele leuke afwisseling in MartiniPlaza in plaats van het bordes van het stadhuis.'

Tijd voor een alternatief

Donar-voorzitter Jannes Stokroos vond dat de tijd rijp was voor een alternatief. 'Het gaf wat rumoer op social media, dat was verwacht maar wij vinden het belangrijk dat de fans zich van begin tot het einde tussen de spelers konden ophouden.'

De kroeg in

'Op de Grote Markt zagen wij dat de bezoekersaantallen terugliepen. Wij doken na afloop van de huldiging dan de kroeg in met een groepje van 150 man en de fans moesten dan maar naar huis toe gaan.'

Positieve reacties

'Dat past niet bij deze club, we doen het samen. Daarom hebben we voor deze opzet gekozen. De reacties van de fans die ik hierop hoor zijn positief,' aldus een gelukkige voorzitter.

