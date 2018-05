Inwoners Delfzijlster 'windmolendorpen' diep teleurgesteld: 'Dit is een klap in het gezicht'

Inwoners uit Nieuwolda, Meedhuizen en Wagenborgen en omgeving hebben opnieuw een boze brief gestuurd naar de gemeenteraad van Delfzijl. Ze zijn 'diep teleurgesteld' dat een meerderheid van de lokale politici niet bij het debat over windmolens was vorige maand.

Schrijver en columnist Jan Mulder uit Nieuwolda was een van de sprekers. Hij keerde zich fel tegen plannen voor nieuwe windmolens ten zuiden van Delfzijl. 'Mijn Gronings hart bloedt', zei Mulder die avond.

Geen coalitiepartijen

De avond trok ruim honderd belangstellenden, waaronder leden van enkele oppositiepartijen als Lijst Stulp en GroenLinks. De schrijvers van de brief hadden graag gezien dat ook coalitiepartijen hun gezicht lieten zien:

'In dit soort dossiers heb je een raad nodig die achter de inwoners staat. De meerderheid geeft nu niet thuis als het moeilijk wordt. Dat is eigenlijk een klap in het gezicht van inwoners die moeite hebben met windmolens', vertelt Jan Wierenga uit Meedhuizen van het Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl.

Drie windparken

Het gaat het burgerinitiatief om drie nieuwe windparken die in de planning staan. De uitbreiding van Delfzijl Zuid, met 16 windturbines die ruim tweehonderd meter aantippen. Windpark Geefsweer met 18 turbines, ook rond de tweehonderd meter hoog en windpark Oosterhorn met 18 van die hoogte.

Eind vorig jaar schreven de inwoners van de zuidelijke dorpen ook al een boze brief, nadat de gemeenteraad groen licht gaf voor de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid.

Verhinderd

Martijn Meijer, raadslid namens Fractie 2014 - de grootste partij in Delfzijl - laat weten dat de afwezigheid van zijn partij niets te maken had met strategie, angst of desinteresse. 'We waren simpelweg verhinderd die avond.'

'Dat wij niets met het burgerinitiatief en getroffen bewoners te maken willen hebben is niet juist. Zinnen als 'u hebt met de bevolking gebroken' zijn heel erg tendentieus', laat Meijer in een reactie weten.

On hold

Donderdag praat de raad over het voorstel om de ontwikkeling van wind- en zonneparken tijdelijk stil te leggen. Alleen de vergunde locaties mogen daarbij doorgaan. De gemeente wil op een rijtje zetten waar ruimte en draagvlak is voor de opwekking van duurzame energie en welke rol de gemeente daarbij speelt.

'Oftewel, dit onderwerp staat wel degelijk op onze agenda's en we doen er alles aan om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen', zegt Meijer.

Wierenga laat weten plannen te hebben voor soort referendum over windparken. Daarbij worden inwoners gevraagd wat ze van de kwestie vinden. 'Als 70 tot 80% het niet wil, dan is dat ook een duidelijk signaal richting Den Haag', besluit Wierenga.

