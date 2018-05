Deel dit artikel:











'De staat was hier aan zet' in afspraken tussen Staat en oliebedrijven Sijbrand Nijhoff (Foto: RTV Noord)

Sijbrand Nijhoff onthulde woensdagavond een document uit 1972, waarin afspraken staan die de Staat maakte met de Staatsmijnen en oliebedrijven. 'Dit is geen overeenkomst tussen private partijen. De staat was hier aan zet.' Volgens Nijhof is iemand die ergens van profiteert, 'aansprakelijk voor de gevolgen. De overheid dus.'