'Krater' in Woldendorp: de kerk is gesloopt

In ruim één week tijd is het hart van Woldendorp er heel anders uit komen te zien. De voormalige gereformeerde kerk is tegen de vlakte. Wat overblijft is een ronde, modderige vlakte.

De kerkgemeenschap had het gebouw acht jaar geleden al afgestoten omdat de belangstelling voor diensten steeds verder afnam. De afgelopen jaren raakte het kerkgebouw in verval, mede door scheuren en andere schades aan de muren.

Dorpsplein

Het kerkje is door de NAM opgekocht op aandringen van de Commissie Bijzondere Situaties. Het aardgasconcern heeft in samenspraak met de klankbordgroep besloten het kerkje te slopen en op die plek een dorpsplein te realiseren, naar de wens van de inwoners.

Verstandige keuze

Albertina Jager van de klankbordgroep heeft de sloop van de kerk op de voet gevolgd.

'Het was geen leuk gezicht, want het is toch een dorpsbepalend gebouw. Maar het onderhoud liet te wensen over. Dan moet je op den duur toch de knoop doorhakken, en dan is dit de meest verstandige keuze.'

Muren bogen naar buiten

Willie Smit van sloopbedrijf Steenhuis heeft de klus vrijwel in z'n eentje uitgevoerd. Ook hij vindt het wel een beetje zonde.

'Maar ik zie ook dat het kerkje niet meer best was. De muren wilden echt naar buiten. Dus dan is het wel logisch dat hij weggaat.'

Niet op cabine

Volgens Smit was het nog wel even goed opletten, zeker bij de sloop van de toren. 'De toren is een stuk groter dan de kraan, dus dat was wel even lastig. Je wil hem niet op de cabine krijgen, dus dan moet je wel je verstand gebruiken om in te schatten hoe die valt en waar die terecht komt.'

Sloop badhuis

Volgende week gaat de klankbordgroep met de architect om tafel om te bepalen hoe het pleintje eruit komt te zien.

Over enkele weken begint ook de sloop van het voormalige badhuis, ook wel bekend als het oude pand van Mercuursteen in Woldendorp.

