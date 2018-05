Deel dit artikel:











'Auto's in Stad moeten zoveel mogelijk uit straatbeeld verdwijnen' De auto moet in de stad Groningen zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Auto's moeten in de stad Groningen zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Er komen geen parkeerplaatsen bij en bij nieuwbouwprojecten moeten auto's op eigen terrein of in een parkeergarage of buurtstalling staan.

Dat is de kern van de nieuwe parkeervisie waar de gemeenteraad van Groningen woensdagavond in grote meerderheid mee heeft ingestemd. Openbare ruimte voor iedereen Verkeerswethouder Paul de Rook: 'Het idee is dat openbare ruimte gebruikt moet worden voor dingen waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Nu spelen auto's wel een heel groot rol daarin'. Niet overal Toch hoeft niet iedere Stadjer met een auto meteen een parkeervergunning aan te vragen. 'Dat geldt alleen als er een probleem is', zegt De Rook. 'In een wijk als Reitdiep die ver van het centrum ligt en waar veel mensen eigen terrein hebben, wordt geen betaald parkeren ingevoerd. Maar in wijken als Paddepoel is betaald parkeren wel een manier om het parkeren wat meer te verdelen over de stad.' Wie gaat dat betalen? De SP en het CDA stemden tegen de parkeervisie. CDA-woordvoerder Rob Lamers: 'De auto krijgt een ondergeschikte plek met als gevolg hoge kosten voor de automobilist. Wie gaat dat betalen, want we weten allemaal wat buurtstallingen en parkeergarages kosten. Wij vinden dat de gevolgen wel heel groot zijn voor de bewoners van de stad.' Bekijk hier de complete parkeervisie Lees ook: - Stad wil parkeren op straat verder terugdringen

