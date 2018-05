Deel dit artikel:











Uitslaande woningbrand in Holwierde (Foto: De Vries Media)

In een twee-onder-een-kap woning aan Het Vliet in Holwierde is donderdagochtend in alle vroegte brand uitgebroken De brand is uitslaand.

Bij de brand komt veel rook vrij, waar de directe omgeving last van kan hebben. De brandweer raadt mensen die last hebben van de rook aan om mechanische ventilatie uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten. Rond tien voor vijf donderdagochtend werd de brand ontdekt. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig om de brand te bestrijden. Omdat er weinig water in de omgeving is, zijn ook een schuimblusvoertuig en een watertransport wagen opgeroepen. De bewoners konden de woningen tijdig verlaten. De brandweer doet er alles aan de tweede woning te kunnen behouden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.