Uitslaande woningbrand in Holwierde is onder controle (update) (Foto: De Vries Media)

De brand in een twee-onder-een-kapwoning in Holwierde is onder controle.

Het nablussen zal nog enige tijd duren. Dit kan voor overlast zorgen. Rook De brand brak donderdag in alle vroegte uit en was uitslaand. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer raadde mensen die last hadden van die rook daarom aan de mechanische ventilatie uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten. Dit advies is nog steeds van kracht. Weinig water Rond tien voor vijf werd de brand ontdekt. De brandweer rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Omdat er weinig water in de omgeving is, werden ook een schuimblusvoertuig en een watertransportwagen opgeroepen. De bewoners konden op tijd uit het huis komen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.