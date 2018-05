Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop: hoe kun je ze bestrijden?

De reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop: ze kunnen schadelijk zijn en verdringen de oorspronkelijke begroeiing. Het zijn hardnekkige planten die moeilijk zijn uit te roeien. Hoe kan je ze bestrijden?

Harry Kloosterman, directeur van onkruidbeheerder Weed Free Service, neemt vooral in de driehoek Groningen, Uithuizermeeden en Zoutkamp veel berenklauw waar, waarbij de plant aan de kust niet alleen langs provinciale wegen, maar ook in weilanden voorkomt.

In dat gebied ondervinden volgens Kloosterman boeren veel last van de plant. In Bedum heeft Kloosterman zelfs in brandgangen achter huizen berenklauw waargenomen. In een gebied tussen Groningen en Delfzijl en de Eemshaven komt volgens Kloosterman naast de berenklauw vooral ook veel Japanse duizendknoop voor.

Verschillende manieren van bestrijding

Staatsbosbeheer maakt gebruik van meerdere methoden om de exoten eronder te krijgen, waaronder de inzet van schapen en geiten en door acht jaar lang alle zaden weg te halen. Ook het spuiten van kokend water in de wortels is een van die methoden. Kloosterman legt uit hoe die laatste methode in zijn werk gaat.

Reuzenberenklauw

'De berenklauw is een dichte plant, met een groot bladerdek. Als voorbehandeling douchen we eerst de bladeren van de berenklauw. We koken ze uit, zodat de bladeren plat gaan. Ook maaien we de bladeren met speciale machines, zodat we zelf de bladeren niet hoeven aan te raken.'

Aanraking met een berenklauw kan huidirritatie en zelfs brandwonden veroorzaken.

Het echte probleem: de wortels

Volgens Kloosterman maakt de voorbehandeling de weg veilig om het échte probleem aan te pakken: de wortels. 'Dat is de ondergrondse behandeling. Met speciale lansen prikken we het hart van de plant aan en koken dan de wortels weg. Daardoor komt de plant niet meer terug.'

Japanse duizendknoop

Kloosterman noemt de Japanse duizendknoop moeilijker te bestrijden dan de berenklauw. 'De berenklauw heeft één grote wortel. De duizendknoop heeft heel veel wortels, een soort worteldeken. Die moet je eerst weg koken voordat je de hoofdwortels kunt aanpakken. Die hoofdwortels zitten soms wel tot zes meter diep.'

Japanse duizendknoop voor en na de bestrijding (Foto: Weed Free Service)

Al vroeg in het jaar zijn Kloosterman en zijn collega's bezig met het bestrijden van exoten. 'In februari beginnen we al met de berenklauw om rozetten weg te koken en in april tot juni zijn we bezig met het verwijderen van de bloemknoppen.'

Gezamenlijke aanpak overheden

De provincie Groningen geeft aan dat het waar nodig aan bestrijding doet.

Volgens een woordvoerder zijn er sinds kort nieuwe Europese richtlijnen, waardoor de provincie samen met gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer tot een gezamenlijke aanpak van planten als de berenklauw en de duizendknoop kan komen om de planten beter te bestrijden.

