ChristenUnie Ten Boer wil alle banden met instituut NCG verbreken

De ChristenUnie in Ten Boer wil alle banden met het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verbreken. Daarvoor heeft de partij een motie in de gemeenteraad ingediend.

Die heeft daar nog geen besluit over genomen. De motie is aangehouden.

'Steun in de rug'

Dat is op verzoek van burgemeester Frank de Vries. Hij zegt het gevoel van de ChristenUnie dat Groningen alles door de vingers slipt te begrijpen. 'In die zin wordt de motie gezien al een steuntje in de rug van het college.'

Om er aan toe te voegen dat het 'niet slim is' om alle banden met het instituut NCG door te snijden. 'We staan met z'n allen achter het meerjarenprogramma van de NCG. Dat moet worden uitgevoerd. Als we nu uitstappen gaat dat niet.'

Motie van treurnis

Een 'motie van treurnis' over de opstelling van minister Eric Wiebes van Economische Zaken is wel aangenomen door de voltallige raad.

Alders stapt op, omdat de VVD-bewindsman met recente besluiten over onder meer de uitgestelde versterking van 1581 woningen zijn afspraken niet nakomt. Ook heeft hij het gevoel dat de minister hem niet serieus neemt.

