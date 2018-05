Deel dit artikel:











Stroomstoring in Winschoten is voorbij (update) Winkels in Winschoten zitten zonder stroom (Foto: Jeroen Bos)

De stroomstoring in Winschoten is voorbij. Sinds kwart voor tien zaten 1135 aansluitingen zonder stroom. Tegen half elf was het probleem verholpen.

Volgens woordvoerder Bob Winckels van Enexis was de oorzaak kortsluiting in een kabel en heeft iedereen inmiddels weer stroom. Trein De storing was onder meer in het centrum van Winschoten, waardoor winkels tijdelijk de deuren sloten. Ook reed de trein tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans niet. Er werden bussen ingezet. Bekijk hier het gebied dat was getroffen door de storing.