Rondje Groningen: Vreemde vogels onderweg naar Groningen

Een papegaai, schapen en een paar vreemde vogels. Deze editie van Rondje Groningen zit bomvol met dieren, maar ook met nog veel meer. Kiek moar!

1) Kalf springt in de sloot

Dit kalf was echt helemaal klaar met de hitte.



2) Papegaai als bijrijder?

Wie heeft er in Stad per ongeluk een papegaai opgepikt in de auto?



3) Drentse schapen omsingelen politie

Vlak over de grens in Zuidlaren zijn vanmorgen zo'n 80 schapen losgebroken. Een politiewagen werd daarbij 'omsingeld'.



4) Selfies gezocht

De toekomstige gemeente Westerkwartier roept inwoners op om een selfie te nemen en op te sturen. De huidige burgemeesters doen alvast voor hoe dat moet.



5) We zijn weer bij de tijd

6) Vreemde vogels onderweg

Deze Spaanse rugbyspelers zijn onderweg naar Rugby Clbu Groningen voor het 10s toernooi.



7) Fiets naar je Werk Dag

En daarom deelde Groningen Bereikbaar koffie uit. Dat viel in goede aarde.



8) Iemand nog tips voor Bauke?

Hij zoekt nog mooie plekjes of straatjes voor de Mollematocht op 12 augustus.



