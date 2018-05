Lentis schrijft na miljoenentekort weer zwarte cijfers

GGZ-instelling Lentis heeft vorig jaar een winst geboekt van 4,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een verlies van ruim 12 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Martin Sitalsing is blij met het resultaat: 'We kwamen van ver, met een verlies van 12,4 miljoen. Ik ben trots dat het is gelukt om er weer bovenop te komen.'

Productiever

Lentis moest alle zeilen bijzetten om het miljoenentekort recht te trekken. De GGZ-instelling heeft een reorganisatie achter de rug en medewerkers moesten productiever worden.

Behandelaren zien nu méér patiënten dan voorheen. 'Dat betekent niet dat we voorheen niet hard werkten, integendeel. Maar we hebben onze hulpverlening gestroomlijnd en onnodige overleggen opgeruimd', zegt Sitalsing. 'Er is nu meer tijd voor vrij voor het behandelen.'

Vergoedingen

Een andere kostenbesparing is de hoeveelheid geleverde zorg. Het tekort in 2016 werd onder meer veroorzaakt doordat Lentis meer zorg leverde dan door verzekeraars werd vergoed.

In 2017 is Lentis daarmee gestopt en doet de instelling alleen behandelingen die door verzekeraars worden vergoed. Daarnaast heeft Lentis vorig jaar een meerjarencontract afgesloten met zorgverzekeraar Menzis om te zorg betaalbaar te houden.

Ook is er gewerkt aan het declaratiesysteem. Lentis liep geld van verzekeraars mis, doordat de organisatie niet op de juiste manier declareerde.

Volgens Sitalsing heeft 'het structureel verbeteren van de bedrijfsvoering zoden aan de dijk gezet'. De instelling werkt met een nieuw systeem om de financiën op koers te houden.

De totale omzet van Lentis in 2017 bedroeg 285 miljoen euro.

