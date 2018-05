'De NAM zit er nu weer dichter op dan ooit'

Minister Wiebes moet de NAM onmiddellijk weer uit het hele systeem rond de versterking van woningen in het aardbevingsgebied halen. Dat zeggen het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging na een bespreking met scheidend Nationaal Coördinator Hans Alders.

'De minister is nu aan zet, hij moet een aantal dingen gaan herstellen. Het is onbestaanbaar voor ons dat hij nu aan de NAM heeft gevraagd om de onveilige panden aan te wijzen', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad.

'We waren juist heel hard bezig om de NAM eruit te halen, zoals de minister ook zelf gezegd heeft. Maar we zien nu dat ze er bijna weer dichter op zitten dan ooit.'

Geloofwaardigheid

Volgens Top staat de geloofwaardigheid van de minister 'heel zwaar onder druk'.

'Hans Alders heeft ons nog een keer uitgelegd waarom voor hem de situatie onwerkbaar was', vertelt Top over het gesprek dat ze hadden met hem. 'En dat snappen wij ook. Hij zou zelf volstrekt ongeloofwaardig worden als hij het beleid van de minister zou blijven uitvoeren.'

Ultimatum

De Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad gaan een ultimatum stellen aan de minister, dat de NAM per direct weer naar de achtegrond gaat.

'We willen dat hij dat ook gaat opvolgen. Anders weet ik niet of wij onze achterban in toom kunnen houden', waarschuwt voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB.

'Er moet iets gebeuren'

Het vertrek van Alders voedt volgens Top 'de angst voor chaos en vertraging en dat is buitengewoon treurig'.

Van der Knoop: 'Het nu zo'n puinhoop, er moet iets gebeuren.'

