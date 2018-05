Nieuwe order voor scheepsbouwer Royal Bodewes

Royal Bodewes in Hoogezand gaat een tweede schip bouwen voor de Duitse rederij Lehmann uit Lübeck. Het is een Eco Coaster die vaart op bewerkte diesel, die daardoor schoner wordt gemaakt.

Lehmann heeft daarnaast een optie genomen op een derde schip van hetzelfde type. Martijn Beunk van de scheepsbouwer bevestigt het bericht hierover van scheepvaartkrant

Schuttevaer.

Milieunormen

Het schip waarvoor nu de opdracht is verleend krijgt de naam Heike Lehmann, wordt negentig meter lang en vijftien meter breed Het moet in het voorjaar van 2020 worden opgeleverd. Volgens Beunk zet Lehmann in op een groen imago en past de reder zijn schepen nu al aan op toekomstige milieunormen.

Met deze order erbij is de portefeuille van Royal Bodewes tot medio 2020 gevuld.

Lees ook:

- Noordelijke scheepsbouw: Innovatie als overlevingsstrategie