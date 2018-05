Bewoners Opwierde Zuid willen Alders steunen met volle zaal

Bewoners van de versterkingswijk Opwierde Zuid in Appingedam willen vanavond hun steun betuigen aan Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Zijn vertrek is niet goed voor ons', zegt bewoner Edwin de Gries.

In zalencentrum Kabzeël heeft Alders de schone taak om zo'n 800 genodigden te vertellen dat de versterking van hun huis voorlopig niet doorgaat. Zij zijn onderdeel van de in totaal 1588 gedupeerden die nog in onzekerheid zitten.

Gezicht laten zien

Ondanks dat ze geen uitnodiging hebben gehad gaat een aantal Damsters toch naar Kabzeël. 'Ik wil wel even mijn gezicht laten zien', zegt Edwin de Gries.

Woordvoerder Saskia Dijkema van de NCG zegt dat ze een hoge opkomst verwachten, maar dat ze geen mensen weren. Tenzij de zaal vol is.

We willen Alders steunen en ook sociaal zijn met de woningbezitters van de 1588 woningen Janny Ebels - inwoonster

Hopen dat de zaal vol zit

Een volle zaal, dat is wel de hoop van inwoonster Janny Ebels. Zij deed daartoe een oproep op Facebook.

'Het wordt veel gedeeld dus hopelijk komt de zaal vol, want we staan massaal achter Hans Alders', zegt Janny. 'Hij heeft veel goede werkzaamheden verricht. We willen hem steunen en ook social zijn met de woningbezitters van de 1588 woningen.'

Boeksteunwoningen

Edwin de Gries woont in één van de zogenoemde 'boeksteunwoningen'. Een proef om deze woningen te versterken is mislukt, waardoor er alsnog is gekozen voor nieuwbouw.

In aanloop naar de versterking lagen de bewoners nog geregeld over hoop met de NCG. 'We hebben in het begin veel discussies gevoerd met Alders', zegt De Gries.

In de loop van de tijd ben ik er wel achter gekomen dat hij heel erg zijn nek voor ons uitstak Edwin de Gries - Inwoner

Aderlating

Toch ziet de Damster in dat het vertrek van Alders een aderlating is. 'In de loop van de tijd ben ik er wel achter gekomen dat hij heel erg zijn nek voor ons uitstak, maar dat hij met handen en voeten was gebonden', zegt De Gries.

'En dat heeft hij voor meerdere partijen gedaan. Zijn vertrek is niet goed voor ons.'

Onwenselijke situatie

Martin Franken, voorzitter van huurdersvereniging De Maren sluit zich daar bij aan en gaat ook naar de bijeenkomst. 'Er is een situatie ontstaan die voor ons allemaal onwenselijk is. Er gaat heel veel kennis verloren.'

De bijeenkomst begint vanavond om 19.30 uur in Kabzeël in Appingedam.

