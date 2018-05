Doek valt voor sporthal De Wijert

De gemeente Groningen gaat geen onderzoek meer doen naar behoud of vervangende nieuwbouw van sporthal De Wijert in Stad. Dat werd woensdagvond duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Een motie om nog een keer te kijken of er toch een sporthal in de wijk kan blijven bestaan haalde het niet.



Spelhal

De gemeente Groningen maakte in oktober vorig jaar bekend dat het een bedrag van vier miljoen euro wil steken in de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in De Wijert, met daarin onder meer ruimte voor een spelhal die twee gymzalen telt. Verder komen er in het centrum een school, een bibliotheek en kinderopvang.

Een deel van de gemeenteraad zou, samen met een aantal sportverenigingen, liever zien dat er een grote sporthal met tribune komt. Vergelijkbaar met de huidige sporthal, die verouderd is.



Sportcentrum Europapark

De gymzalen in het nieuwe centrum zijn volgens hen te klein. Maar volgens het gemeentebestuur kunnen die sportverenigingen terecht in het nieuwe sportcentrum Europapark, dat in aanbouw is.

Inmiddels wordt er al veertien jaar gesproken over vervanging van de sporthal De Wijert en zijn de bouwkosten met bijna veertig procent gestegen. Reden voor de raad om niet nog langer te wachten met de nieuwbouw om het gevraagde onderzoek uit te voeren.

Sporthal De Wijert zal worden gesloten als het nieuwe Sportcentrum Europapark in september dit jaar klaar is.



