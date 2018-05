Lopend Vuur: Alles op alles voor het WK in Groningen

Het WK in Bergen in 2017 (Foto: ANP / Jerry Lampen)

De provincie Groningen gaat geen miljoenen uittrekken om het WK wielrennen in 2020 binnen te halen. Dit terwijl de provincie Drenthe en gemeente Groningen wel willen bijdragen.

Door het besluit staat het wereldkampioenschap in Groningen en Drenthe op losse schroeven. Tot grote teleurstelling van de organisatie die gisteren een 'zwarte dag' noemde.

Ook Bauke Mollema vindt het jammer als het evenement voor het Noord-Nederland niet doorgaat. 'Wie weet kan de provincie Friesland erin betrokken worden', oppert Mollema.

Moet de handdoek nu in de ring of zijn er, zoals Bauke zegt, nog mogelijkheden?

